اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة حرس الحدود وبتروجت yalla shoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت مشاهدة مباراة حرس الحدود وبتروجت yalla shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلعب فريق بتروجيت صاحب المركز الأخير مع فريق حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري. ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. 1- الزمالك 48 نقطة. 2- بيراميدز 45 نقطة. 3- الأهلي 39 نقطة. 4- مصر المقاصة 31 نقطة. 5- الإنتاج الحربي 31 نقطة. 6- المصري 29 نقطة. 7- المقاولون العرب 28 نقطة 8- طلائع الجيش 25 نقطة 9- سموحة 25 نقطة 10- الاتحاد 24 نقطة 11- حرس الحدود 24 نقطة. 12- الإسماعيلي 24 نقطة. 13- الجونة 23 نقطة 14- الداخلية 22 نقطة. 15- النجوم 21 نقطة. 16- إنبي 21 نقطة. 17- وادي دجلة 20 نقطة. 18- بتروجت 18 نقطة.

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