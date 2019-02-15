اونلاين | لايف يوتيوب.. مشاهدة مباراة حرس الحدود وبتروجت بث مباشر

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لايف يوتيوب.. مشاهدة مباراة حرس الحدود وبتروجت بث مباشر يلتقي فريق بتروجيت صاحب المركز الأخير مع فريق حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري. لايف يوتيوب.. مشاهدة مباراة حرس الحدود وبتروجت بث مباشر ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. 1- الزمالك 48 نقطة. 2- بيراميدز 45 نقطة. 3- الأهلي 39 نقطة. 4- مصر المقاصة 31 نقطة. 5- الإنتاج الحربي 31 نقطة. 6- المصري 29 نقطة. 7- المقاولون العرب 28 نقطة 8- طلائع الجيش 25 نقطة 9- سموحة 25 نقطة 10- الاتحاد 24 نقطة 11- حرس الحدود 24 نقطة. 12- الإسماعيلي 24 نقطة. 13- الجونة 23 نقطة 14- الداخلية 22 نقطة. 15- النجوم 21 نقطة. 16- إنبي 21 نقطة. 17- وادي دجلة 20 نقطة. 18- بتروجت 18 نقطة. لايف يوتيوب.. مشاهدة مباراة حرس الحدود وبتروجت بث مباشر

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