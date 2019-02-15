رياضة | تشكيل حرس الحدود أمام بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل حرس الحدود أمام بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن طارق العشري، المدير الفني لنادي حرس الحدود، تشكيل فريقه لمواجهة، بتروجت بعد قليل في الجولة الـ22 للدوري الممتاز. حراسة المرمى: أحمد السعدني. خط الدفاع: عبد الله جمعة وخالد سامي ومحمد الشبيني وطارق أبو العز خط الوسط: عاشور الأدهم، أحمد الشناوي، مصطفى جمال وإبراهيم جلال الهجوم: عبد العزيز الشاعر "زيزو" وايدو موسيس. ويحتل حرس الحدود المركز الحادي عشر في جدول المسابقة برصيد 24 نقطة.

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