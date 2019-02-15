رياضة | مهاجم ليفانتي إلى الدوري الصيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم ليفانتي إلى الدوري الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويتفاوض ليفانتي في الرتوش الأخيرة لبيع بواتينج إلى داليان يفانج مقابل 11 مليون يورو، وتخطى اللاعب بالفعل الفحوصات الطبية.
ونفى المدرب أن يتأثر الفريق سلبا برحيل بواتينج (22 عاما)، إزاء العرض الضخم المقدم للاعب وللنادي.
وصرح "إنه أمر طبيعي، عرض بهذا الحجم الضخم سيكون مفيدا سواء للنادي أو اللاعب، لمستقبله ولأسرته".
جدير بالذكر أن بواتينج، المولود في أكرا، يلعب في الليجا مع ليفانتي منذ صيف 2017، حينما انتقل إليه قادما من موريرينسي البرتغالي.
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