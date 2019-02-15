كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فييرا يقود هجوم بتروجت أمام حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق بتروجت عن تشكيل فريقه لمواجه حرس الحدود في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الجمعه على ملعب المكس ضمن الجولة الـ23 من دوري. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد ابو النجا خط الدفاع: حمادة طلبة و احمد عبدالرسول وابراهيم القاضي واحمد سالم صافي خط الوسط: حميد ماو و احمد العجوز و شكري نجيب و زولا و احمد عفيفي خط الهجوم: محمد فييرا

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | فييرا يقود هجوم بتروجت أمام حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.