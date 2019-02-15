رياضة | "بنزيما" لاعب الشهر في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بنزيما" لاعب الشهر في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، حصل على جائزة "Mahou" كأفضل لاعب في النادي الملكي، خلال شهر يناير المنصرم.

وششارك المهاجم المتألق خلال شهر يناير في ثمانية مباريات من أصل تسعة، وتمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف، مع تقديدم أداء أكثر من رائع.

وقبل بداية التدريب الجماعي للاعبي الريال، حصل اللاعب على الجائزة في المركز الرياضي للفريق، بعد أن نال بنزيما أعلى نسبة من تصويت الجمهور كأفضل لاعب خلال شهر يناير.