رياضة | "بنزيما" لاعب الشهر في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بنزيما" لاعب الشهر في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وششارك المهاجم المتألق خلال شهر يناير في ثمانية مباريات من أصل تسعة، وتمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف، مع تقديدم أداء أكثر من رائع.
وقبل بداية التدريب الجماعي للاعبي الريال، حصل اللاعب على الجائزة في المركز الرياضي للفريق، بعد أن نال بنزيما أعلى نسبة من تصويت الجمهور كأفضل لاعب خلال شهر يناير.
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