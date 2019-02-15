رياضة | كبار أوروبا يتصارعون على جوهرة بنفيكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كبار أوروبا يتصارعون على جوهرة بنفيكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية وإسبانية، عن اشتداد الصراع بين كبار الأندية الأوروبية، للتعاقد مع موهبة جديدة تعرف بـ"كريستيانو رونالدو الجديد" ينشط في الدوري البرتغالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية نقلاً عن صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ينضم في السباق مع ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين للظفر بالجوهرة البرتغالية جواو فيليكس، للاعب بنفيكا البرتغالي.

وأشارت التقارير أن بنفيكا لن يقبل بأقل من 113 مليون يورو نظير التخلي عن النجم الملقب 'بكريستيانو رونالدو الجديد'.