رياضة | ثورة في دكة بدلاء الزمالك ضد المدرب السويسري

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جاء تألق أيمن حفنى حاوى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مباراة النجوم ونجاحه فى إحراز هدف الفريق الوحيد الذى حافظ به الفريق على قمة جدول المسابقة ليضع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى فى حرج بالغ خصوصا أنه سبق أن دخل معه رئيس نادى الزمالك فى خلافات شديدة فى الفترة الماضية وعقد معه أكثر من جلسة طالبه خلالها بضرورة منح الفرصة للاعبين الموهوبين بين صفوف الفريق وعلى رأسهم أيمن حفنى ومصطفى فتحى وحميد أحداد وأحمد مدبولى.

جروس حرص على عقد جلسة مع اللاعبين عقب مباراة النجوم شدد خلالها على أنه لا يعرف سياسة الحب والكراهية وأنه يتعامل مع الجميع على أساس التألق داخل المستطيل الأخضر فى التدريبات وكل ما يهمه هو مصلحة الفريق وتحقيق الفوز فى جميع المباريات بهدف حصد البطولات، مشيرا إلى أنه سيمنح الفرصة كاملة للاعبين الذين لم يشاركوا مثلما حدث مع مصطفى فتحى ومن بعده عمر السعيد والمغربى حميد أحداد وأخيرا أيمن حفنى وأنه سيقوم بتطبيق سياسة التدوير فى أضيق الحدود بسبب ضغط المباريات فى الفترة القادمة.

ومن جانبهم طالب أكثر من لاعب على رأسهم أحمد مدبولى ومحمد عنتر بضرورة المشاركة على غرار أيمن حفنى وتحدث الثنائى مع إسماعيل يوسف وأمير مرتضى للمطالبة بمنحهما فرصة اللعب وإثبات الذات.. وفى نفس السياق حذر جروس لاعبيه من عدم الاعتراض على الحكام وتجنب الحصول على إنذارات خلال المرحلة المقبلة حتى لا يفقد الفريق قوامه الأساسى قبل مباراة الأهلى التى يعتبرها مفتاح التتويج بالدورى.