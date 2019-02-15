رياضة | يوفنتوس يوجه صفعة قوية لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يوجه صفعة قوية لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يستعد لتوجيه صفعة قوية لنظيره برشلونة الإسباني.وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن فابيو باراتيسي المدير الرياضي لليوفي، قد سافر إلى مدينة أمستردام الهولندية، من أجل المضي قدما في عملية التوقيع مع المدافع المتألق ماتياس دي ليخت، قبل ان يتفق معه البارسا.
الجدير بالذكر ان دي ليخت يعد مطلب أساسي لنادي برشلونة، لتدعيم خط دفاعه، خاصة بعد التوقيع مع مواطنه فرانكي دي يونج.
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