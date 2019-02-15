رياضة | أزمة في ريال مدريد قبل مواجهة جيرونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في ريال مدريد قبل مواجهة جيرونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، قد وقع في أزمة كبيرة، قبل مواجهة فريق جيرونا، ضمن منافسات بطولة الليجا، يوم الأحد المقبل.وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النجم الفرنسي كريم بنزيما قد شعر ببعض الانزعاجات في الفخذ، في الدقيقة الثامنة ضد أياكس أمستردام بدوري الأبطال، ولكنها ليست إصابة خطيرة.
وأشارت التقارير إلى أن المدير الفني سانتياجو سولاري، قد يفكر في إراحته ضد جيرونا، بعد أن شارك في 18 مباراة من مباريات ريال مدريد الـ19 الأخيرة، كما أنه ثاني لاعب يحظى بأكبر عدد من الدقائق في الفريق.
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