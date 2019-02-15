رياضة | ملف مشترك بين 4 دول لاتينية لاستضافة "مونديال 2030"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملف مشترك بين 4 دول لاتينية لاستضافة "مونديال 2030" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وسبق للأرجنتين والأوروجواي والباراجواي أن تقدمت بملف ترشيحها لتنظيم النسخة المئوية في مونديال 2030 لكن بينيرا أعلن على مدونة تويتر بأن رؤساء هذه الدول وافقوا على ضم تشيلي إلى الملف المشترك.
من ناحية أخرى كانت إسبانيا اقترحت على المغرب تقديم ملف ترشح مشترك لتنظيم كأس العالم 2030.
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