رياضة | ملف مشترك بين 4 دول لاتينية لاستضافة "مونديال 2030"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملف مشترك بين 4 دول لاتينية لاستضافة "مونديال 2030" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، أعلنت كل من الأرجنتين، تشيلي، الباراجواي والأوروجواي عن نيتهم في التقدم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم عام 2030 بحسب ما قال رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا أمس الخميس في سانتياجو.

وسبق للأرجنتين والأوروجواي والباراجواي أن تقدمت بملف ترشيحها لتنظيم النسخة المئوية في مونديال 2030 لكن بينيرا أعلن على مدونة تويتر بأن رؤساء هذه الدول وافقوا على ضم تشيلي إلى الملف المشترك.

من ناحية أخرى كانت إسبانيا اقترحت على المغرب تقديم ملف ترشح مشترك لتنظيم كأس العالم 2030.