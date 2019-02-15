رياضة | برشلونة يقترب من تجديد تعاقده مع ألبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقترب من تجديد تعاقده مع ألبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستهدف نادي برشلونة الإسباني، بقيادة رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو، لحسم ملف تجديد عقد ظهيره الأيسر المتألق، جوردي ألبا، في الفترة القليلة المقبلة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن التجديد لـ جوردي ألبا، سيكون هو اللاعب التالي الذي سيجدد تعاقده مع البلوجرانا.
بعد التجديد مع فالفيردي، يبقى ألبا هو التالي في انتظار ان يجدد له البارسا، وقد قال بارتوميو إنه لن تكون هناك أية مشكلة في تمديد عقد ألبا.
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