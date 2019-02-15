انت الان تتابع رئيس سموحة عن السقوط أمام بيراميدز: «جحود وتخاذل» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
علق محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على خسارة فريقه أمام بيراميدز، التي تعرض لها مساء أمس الخميس، بأربعة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ22، من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة: "برغم كل ما يمكن أن يقال بين الفروق المالية العملاقة بين بيراميدز وبيننا ولكن لا يوجد مبرر لهذه الهزيمة القاسية لمن شارك فيها، من المحزن والمخجل أننا فعلنا كل ما يمكن أن يفعل ولم نجد صدى لجهودنا سوى الجحود والتخاذل".
وكان رئيس النادي السكندري، قد كتب عقب المباراة: «للأسف خذلنا فريق سموحة بانهيار مفاجئ غير مبرر بعد الهدف الأول في مرمانا، فعلنا كل ما يمكن لكن للأسف هناك بعض اللاعبين في الفريق لا يستحقوا أن يلعبوا باسم نادي سموحة ولنا وقفة حاسمة ورادعة أمام أي متهاون». وهاجم فرج عامر الصربي نوفاك سيموفيتش،
وكان رئيس النادي السكندري، قد كتب عقب المباراة: «للأسف خذلنا فريق سموحة بانهيار مفاجئ غير مبرر بعد الهدف الأول في مرمانا، فعلنا كل ما يمكن لكن للأسف هناك بعض اللاعبين في الفريق لا يستحقوا أن يلعبوا باسم نادي سموحة ولنا وقفة حاسمة ورادعة أمام أي متهاون».
وهاجم فرج عامر الصربي نوفاك سيموفيتش، حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز، معترضًا على قراراته خلال اللقاء، قائلًا: «الحكم الصربي منظره ممتاز بس للأسف بيصفر على ناحية واحدة بس».
وسقط سموحة برباعية نظيفة أمام مضيفه بيراميدز، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء أمس على ملعب «الدفاع الجوي» ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز.
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