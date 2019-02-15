انت الان تتابع الإنتاج الحربي يحلم بالنقاط الثلاث أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م
أكد خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي، صعوبة مواجهة فريقه أمام الأهلي، غدًا السبت، على ملعب بتروسبورت، في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، وقال خالد مهدي في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "نحلم بالحصول على النقاط الثلاث خلال اللقاء، خاصة في ظل طموحات الفريق، بالوجود في المربع الذهبي بالموسم الحالي، ونسعى لاستغلال تعثر مصر المقاصة أمام المصري أمس، وتحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي، خاصة أن المقاصة من الأندية التي تنافس أيضا على المركز الرابع معنا، ولذلك سنبذل أقصى ما لدينا أمام الأهلي".
وواصل مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي: "الأهلي فريق كبير، يمتلك العديد من النجوم البارزين في صفوفه، ولكن لدينا إصرار على تقديم مباراة جيدة أمامه وسيكون هدفنا أيضا البحث عن الفوز". ويحتل نادي الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز الرابع، بجدول الدوري الممتاز، برصيد 31 نقطة، جمعها من
ويحتل نادي الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز الرابع، بجدول الدوري الممتاز، برصيد 31 نقطة، جمعها من 21 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر في 4، وسجل الفريق 25 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 23 هدفًا.
فيما يأتي النادي الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجواياني مارتن لاسارتي، في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، جمعها من 18 مباراة، فاز في 12 وتعادل في 3 وخسر في 3، وسجل الفريق 28 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 13 هدفًا، بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الثاني، وبفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر.
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