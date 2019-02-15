شكرا لقرائتكم أجيري يستدعى كوكا المتألق لمعسكر المنتخب في مارس.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر خافيير أجيري المدير الفنى للمنتخب الوطنى استدعاء أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليونانى للانضمام إلى معسكر الفراعنة فى شهر مارس المقبل.

وجاء استدعاء كوكا لمعسكر المنتخب مرة أخرى بعدما تألق بشكل ملحوظ مع أولمبياكوس منذ عودته للإصابة حيث شارك في 4 مباريات أساسى وسجل خلالها 4 أهداف، وأصبح أهم الركائز فى هجوم الفريق اليونانى.

وسجل كوكا هدفًا أمس في تعادل أولمبياكوس أمام دينامو كييف فى الدورى الأوروبى، ليوقع على ثانى أهدافه بالبطولة القارية هذا الموسم.

وحرص هانى رمزى مدرب المنتخب الوطنى على السفر إلى اليونان لمتابعة كوكا وعمرو وردة مع أتروميتوس، لتقديم تقرير إلى أجيرى قبل إرسال الفاكسات الرسمية إلى الناديين لضم الثنائى المتألق.

وخاض كوكا مباراته الأخيرة مع المنتخب الوطني في 16 أكتوبر الماضى أمام سوازيلاند وصنع هدفًا فى ثنائية الفراعنة بتصفيات أمم أفريقيا 2019.