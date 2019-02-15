شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني: اللاعبون هم من جعلوني أبقى مدربا لأتليتكو لمدة 7 سنوات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - عبر دييغو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد الإسباني عن سعادته بتجديد عقده مع أتليتكو حتى عام 2022.

وقال سيميوني فى تصريحات نقلتها صحيفة أس الإسبانية تصريحات : "لست في موقع لتمني شيء ولكنني في موقع بذل المجهود الخارق لتحقيق الإنجازات للنادي ولدي لاعبين جعلوني أبقى مدربًا للأتليتكو خلال 7 سنوات وأحافظ على بقائي مع الفريق".

وأضاف سيميوني: "سيستمر أتليتكو مدريد بنجومه في التطور ولدينا أهداف نسعى إلى تحقيقها ولا اهتم بالانتقادات سواء كانت في الصحافة أو في الإعلام المرئي والمسموع".

وبالحديث عن تقنية الفار قال: "تقنية حكم الفيديو المساعد أصبحت تُسهل الكثير من الأمور مثل معرفة إذا كان هناك تسلل أو ركلة جزاء، وحكم لقاء الريال وأتليتكو اتخذ قراراته بمنتهى الوضوح، وفي الآخر رغم أن التقنية قائمة على العمل البشري وقد يكون هناك أخطاء أو لا، ولكن تقنية الفار باتت مفيدة".

وإختتم سيميوني حديثه قائلا "دييغو كوستا جاهز للمشاركة غدًا مع ألفارو موراتا أمام رايو فاييكانو في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني"