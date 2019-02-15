بالأرقام .. "منجم" الأهلي 10- 3 الصفقات التاريخية "الشتوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يقدم معاريو الأهلي أداءً رائعاً فى بطولة الدوري الممتاز بالإضافة إلى أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأحمر للحد الذى تفوق فيه هؤلاء على أقرانهم، الصفقات الجديدة الشتوية.

وأبرم الأهلي 10 صفقات فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية التى أغلقت بنهاية يناير الماضى جعلت هذه الفترة الأغلي في تاريخ الأحمر حيث تكلفت خزينة الأحمر 200 مليون جنيه.

وتعاقد الأهلي مع كلاً من : ياسر إبراهيم، محمود وحيد، اسلام جابر، حمدي فتحي ،حسين الشحات ، رمضان صبحي ، محمد محمود ، جيرالدو ، والثنائى تحت السن اسماعيل الليثي ، محمود السلمي .

وسجلت صفقات الأهلي الجديدة ثلاثة أهداف، حيث إن حسين الشحات ورمضان صحبي سجلا فى مصر المقاصة فيما سجل حمدي فتحي وهدف واحد.

وأعار الأهلي مجموعة من اللاعبين فى فترة الانتقالات الحالية من مواليد 1997 و1999، أبرزهم رباعي الجونة، أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمود الجزار ونجم الإتحاد السكندري عمار حمدي.

وسجل أحمد ياسر ريان هدفين مع الجونة وأكرم توفيق وأحمد حمدي ولكل منهما هدف ، فيما سجل عمار حمدي هدفين للإتحاد السكندري ليصبح إجمالي ما سجله المعارين حتى الأن، 6 أهداف.

قطاع الناشئين بالأهلي لم يتوقف على المعارين فقط بل إن لؤي وائل مدافع الجونة ومعاذ الحناوي نظيره فى الإنتاج الحربي وأحمد عبد الرسول ظهير أيسر بتروجيت وكريم بامبو جناح الإسماعيلي سجل كل منهم هدف وجميعهم من ناشئي الأهلي ليصبح إجمالي ما سجل قطاع الناشئين بالأحمر منذ الأول من يناير وحتى الأن 10 أهداف.