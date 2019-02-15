تقرير | إيسيان جديد مطلوب بشدة في البريميرليج

يتنافس عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى رأسهم قطبي مدينة مانشستر (مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي) على ضم موهبة وسط ميدان نادي ليون “تانجوي ندومبيلي”، بحسب ما أكدته قناة سكاي سبورتس اليوم الجمعة.

اللاعب صاحب الـ 22 عامًا، جذب أنظار عمالقة القارة العجوز بفضل الأداء المُبهر الذي قدمه مع فريقه على الصعيدين المحلي والقاري خلال الموسم الحالي، وهذا دفع سكاي نحو نشر فقرة دسمة عنه في الموقع الرسمي للقناة.

من هو دومبيلي؟

تاجوي ندومبيلي لاعب وسط ليون المطلوب في مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي (صور: Sky sports)

تحدى اللاعب الكثير من العقبات والصعاب حتى وصل سعره إلى 50 مليون جنيه استرليني في بورصة انتقالات اللاعبين.

هذه الموهبة الفذة في وسط الميدان، سبق ورفضت من قبل عدة أندية في فترة الصغر نظرًا لوزنه الزائد، والذي لطالما كان عائقًا أمامه من أجل احتراف كرة القدم وتحقيق حلمه.

قبل ثلاثة مواسم وتحديدًا في موسم 2015-16 كان يلعب دومبيلي في فريق احتياطي نادي إيميان الذي ينشط في الدرجة الخامسة الفرنسية.

ولكنه تمكن من الصعود إلى فريق إيميان الأول والذي ساعده في الموسم الموالي على التأهل إلى الليج آ، لتلتقطه العين الخبيرة لكشافة نادي ليون قبل بداية موسم 2017-18.

إيسيان الجديد

يُشبه في مقوماته الجسمانية والبدنية والفنية لاعب الوسط الغاني الشهير “مايكل إيسيان”، الذي يُعد أسطورة من أساطير ليون وتشيلسي.

كما أن مركز دومبيلي في الملعب هو نفس مركز إيسيان كلاعب وسط متحرك والذي يعرف في كتب التكتيك بـ “البوكس تو بوكس”.

يمتلك خليفة إيسيان انطلاقات واختراقات هجومية، وأهم مميزاته قدراته البدنية الهائلة التي حولها من عائق إلى نقطة قوة لصالحه في غضون سنوات معدودة.

رئيس ليون “جيان ميشيل أولان” جاء به إلى النادي من أجل سد الفراغ الذي خلفه رحيل “كورينتان توليسو” إلى بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي 2018.

وبدأ خبراء فرانس فوتبول وليكيب يصفونه بتوليسو الجديد، ولكن مع مرور الوقت وبعد ارتفاع أسهمه وظهور إمكانياته الحقيقة قرر الرئيس أولان مقارنته بالأسطورة “مايكل إيسيان”.

صفعة لإيكاردي، صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على هداف البوندسليجا

لمسة ليون

تاجوي ندومبيلي لاعب وسط ليون المطلوب في مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي (صور: Sky sports)

الظهور الأول للاعب الذي وجه له المدرب “ديديه ديشان” استدعاءً رسميًا لتمثيل أبطال العالم مع ليون كان ضد بطل الدوري في آخر خمسة مواسم باريس سان جيرمان، واستطاع صاحب الأصل الكونجولي الاستحواذ على كل الاهتمام، ولما لا؟ بعدما حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة رغم خسارة فريقه بهدفين دون رد.

مستوى ندومبيلي الرائع في اللقاء وقتها جعل الصحافة الفرنسية تتغنى به بعد اللقاء، ووضعت صحيفة “فرانس فوتبول” صورته حينها وكتبت عنوانًا سيبقى في ذاكرته خالدًا “ندومبيلي .. ظاهرة ليون”.

قالوا عنه ..

مدرب فرنسا ديديه ديشان (صور: Google.com)

“إنه لاعب ذكي ومفكر، ويمتلك أيضًا القوة، يمكنه أن يخلق لك هذا التوازن الذي تتمناه في متوسط الميدان” .. برونو جينيسيو المدير الفني لليون

“إنه لاعب مبهر والكرة تحت قدميه، يستطيع أن ينقل الملعب بتحركه السريع في المساحات، ويعرف جيدًا كيف يكسر خطوط الخصم، وقدراته تؤهله إلى لعب المزيد من الأدوار الهجومية، بينما ذكائه يمكنه من خلق التوازن الدفاعي كذلك”… كريستوف بيليسيه المدير الفني السابق لإيميان

“إنه يعرف كل شيء عن وسط الملعب، ويجيد القيام بكل الأدوار، لديه مميزات بدنية، يمتلك القوة، ومميزات فنية، يمتلك المهارة، فقط يحتاج للخطوة الأخيرة، بالتطور في اللمسة الأخيرة، إذا ما كان يريد أن يصبح لاعبًا عالميًا” .. ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا.

بي بي سي: آرون رامسي رفض ريال مدريد وبرشلونة