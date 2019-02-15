- 1/2
- 2/2
أعرب فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن حزنه بعد خسارة فريقه القاسية مساء أمس الخميس برباعية أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة للدوري الممتاز .
ونشر رئيس سموحة تغريدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"قال فيها : "برغم كل مايمكن ان يقال بين الفروق المالية العملاقة بين بيراميدز وبيننا ولكن لا يوجد مبرر لهذه الهزيمة القاسية لمن شارك فيها، ومن المحزن والمخل اننا
ويعاني سموحة من تراجع كبير في النتائج حيث فشل في تحقيق أي انتصار بكل المسابقات منذ فوزه علي وادي دجلة في اكتوبر الماضي لتستمر سلسلة اللافوز للفريق السكندري للمباراة الرابعة عشرة علي التوالي .
كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر: لا يوجد ما يبرر الهزيمة القاسية أمام بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.