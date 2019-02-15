22 لاعبًا في قائمة بتروجت لمواجهة حرس الحدود

محمد عودة المدير الفني لبتروجت كتب ـ صبري حافظ اختار محمد عودة المدير الفني لبتروجت 22 لاعبًا للقاء حرس الحدود مساء اليوم" الجمعة" بستاد الإسكندرية في الجولة 22 للدوري الممتاز. واللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار هم : محمد ابو النجا" بونجا" واحمد تمساح وحسام حسن وزولا ومؤمن ابراهيم واحمد لالا وعبد الرحمن السويسي ومحمود صلاح واحمد عفيفي واحمد عبد الرسول ومجمد فييرا وعلى فرج وعلى عيد وابراهيم القاضي واحمد سالم صافي واحمد السباعي واحمد العجوز وحميدو ماو وحمادة طلبة وشكري نجيب ومحمود عماد ومحمد صبحى.

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