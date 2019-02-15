صور.. إقبال كبير من جماهير الاتحاد السكندري على تذاكر مباراة الهلال

جماهير الاتحاد السكندري - ارشيفية

الرياض- أميرة فتحى:

أدت بعثة في الاتحاد السكندري في الرياض برئاسة محمد مصيلحي رئيس النادي صلاة الجمعة، حيث سادت حالة من التفاؤل والهدوء بين لاعبي الفريق والجهاز

الفني .

وعقب انتهاء الصلاة بدأت جماهير زعيم الثغر في التوجه نحو مقر بيع تذاكر مباراة الاتحاد أمام الهلال

بملعب الأمير عبد الله الفيصل لحضور اللقاء ومؤازرة الفريق في المباراة الهامة والمرتقبة التي تقام مساء غد السبت علي ملعب ستاد جامعة آل سعود ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة العربية .