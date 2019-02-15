جونيور اجاي لاعب الأهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: اقترب النادي الأهلي بشدة من حسم ملف تمديد عقد النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق لمدة موسمين قادمين ليستمر مع الفريق حتى صيف 2022. الفريق حتى صيف 2022. ومن المنتظر أن يعلن الأهلي تجديد عقد اللاعب خلال الساعات القادمة بعد أن تمت الاستجابة لبعض المطالب المالية لأجاي للاستمرار مع الفريق. وكان الأهلي قد مدد عقود الثلاثي التونسي علي معلول وعمرو السولية وكريم وليد نيدفيد.

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يقترب من تجديد عقد أجاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.