رياضة | برشلونة يتراجع عن ضم رابيوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتراجع عن ضم رابيوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، على حسم ملف التعاقد مع النجم الدولي الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندوديبورتيفو" الكتالونية، فإن البارسا قد تعب من انتظار رابيوت، وقريبا سوف يتم استبعاد فكرة التعاقد معه.
الجدير بالذكر أن رابيوت لا يعيش فترة غير سعيدة على الإطلاق، بعد أن أبدى رغبته في الرحيل بصورة متكررة، وهو ما وضعه في موضع تحدي للإدارة وتم استبعاده من المشاركة في المباريات.
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