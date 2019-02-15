رياضة | انفراجة في مفاوضات برشلونة مع مدافع أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفراجة في مفاوضات برشلونة مع مدافع أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقرير صحفية إسبانية، أن مباراة أياكس أمستردام الهولندي ضد ريال مدريد الإسباني، قد اكدت لسؤولي برشلونة، أن المدفاع الرائع ماتياس دي ليخت لديه أشياء رائعة، تجعل البارسا يتحرك بقوة لحسم ضمه.
وصار دي ليخت مطلوبًا من قبل جميع الأندية الاوروبية الكبرى، لكنه يحلم باللعب مع زميله فرانكي دي يونج، ويبدو أن الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو مستعد للاستثمار في هذه العملية.
وأشارت التقارير إلى أن التوقيع مع دي ليخت سيعتمد بصورة كبيرة على الإصابة التي يعاني منها المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي في ركبته.
وينتظر البارسا لأن يرى ما إذا كان المدافع الفرنسي سيدخل غرفة العمليات، حيث ان هذا سيجعله خارج الملاعب 4-5 أشهر، وفي هذه الحالة سيبذل النادي جهدا كبيرا للتوقيع مع دي ليخت، الذي يرغب باللعب إلى جانب دي يونج.
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