رياضة | رسميا.. كاسونجو يغيب عن الوحدة 3 أسابيع للإصابة

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قرر مسؤولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب وضع بند في عقود اللاعبين المعارين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية يمنعهم من المشاركة أمام الفريق الأحمر فى أي مباراة رسمية سواء محلياً أو قارياً، بينما لا يفعل البند فى المباريات الغير رسمية والبطولة العربية على نفس خطى مسؤولي الزمالك.

ورفض محمود الخطيب وضع هذا البند في عقود اللاعبين المعارين فى البداية، إلا أن وضعه من قبل جميع الفرق المنافسة فى عقود معاريها أجبر الإدارة الحمراء على السير على هذا النهج فى ظل صعوبة بطولة الدوري العام هذا الموسم.

ويعد عمرو بركات الذى تم إعارته لسموحة هو الاستثناء الوحيد، بعد إعارته للفريق السكندري قبل صدور القرار.

خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن تجديد عقد نجم الفريق

اقترب النادي الاهلي من التجديد للاعب الفريق النيجيرى جونيور أجايى، بعدما وصل الطرفين لمراحل متقدمة في المفاوضات. ونجح الأهلي في تجديد عقود كل من التونسى على معلول، وكريك نيدفيد وعمرو السولية . وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، قد عقد خلال الساعات الماضية جلسة خاصة مع النيجيرى جونيور أجايى للوصول لاتفاق بخصوص تجديد عقده أسوة بما حدث مع نجوم الفريق، مؤخرًا، إذ أن عقده مع الأهلى ينتهى مع نهاية الموسم المقبل. وكان الأهلى قد فتح ملف التجديد لأجايى قبل سفر الفريق تنزانيا لمواجهة سيمبا فى دورى أبطال إفريقيا، ليرحب أجايى حينها بالفكرة، دون أى ممانعة، حيث وصلت المفاوضات لمرحلة التفاصيل المالية، ليبدى اللاعب استعداده للتوقيع رغبة فى البقاء مع الفريق. ومن المنتظر أن يعلن الأهلى بشكل رسمى تجديد عقد أجايى فى الأيام القليلة المقبلة، خاصة أنه يعتبر من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، بصفة أساسية خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا بعد تعافيه من الإصابة. ولعب أجايى 7 مباريات هذا الموسم ونجح فى تسجيل 3 أهداف وذلك بعد عودته من الإصابة الطويلة التى عانى منها.

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