رياضة | تشليسي يبدأ اتصالاته مع خليفة ساري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشليسي يبدأ اتصالاته مع خليفة ساري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش فريق تشيلسي الإنجليزي فترة غير مستقرة، تحت قيادة مديره الفني الإيطالي ماوريسيو ساري، حيث تراجع الفريق في ترتيب الدوري الإنجليزي، وتلقى هزيمة ساحقة بسداسية نظيفة، أمام مانشستر سيتي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فوتبول لندن" البريطانية، فإن مسؤولي النادي اللندني، بدأوا في البلحث عن البديل الأفضل، لإقالة البلوز من عثرتهم، وإعادة الأمور لنصابها.

وكشفت التقارير أن تشيلسي أعاد اتصالاته مع المدرب الفرنسي الشهير لوران بلان في الأسابيع الأخيرة، حول توليه تدريب الفريق في حال إذا قرر النادي إقالة ماوريسيو ساري.