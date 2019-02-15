اونلاين | تابع لايف.. مشاهدة مباراة الشباب والوحدة "ميدو وعواد" دوري بلس ksa 1

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تابع لايف.. مشاهدة مباراة الشباب والوحدة "ميدو وعواد" دوري بلس ksa 1

يحل الوحدة المحترف ضمن صفوفه الحارس المصري محمد عواد ضيفاً على الشباب في الخامسة والنصف مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

تابع لايف.. مشاهدة مباراة الشباب والوحدة "ميدو وعواد" دوري بلس ksa 1

ويحتل الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي قبل إنطلاق منافسات الجولة برصيد 31 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

تابع لايف.. مشاهدة مباراة الشباب والوحدة "ميدو وعواد" دوري بلس ksa 1

الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة الشباب والوحدة في ظل الدوافع التي يمتلكها الفريقين لتحقيق الفوز حيث يتطلع الشباب لتأمين موقعه في المربع الذهبي بجدول الترتيب، بينما يسعى الوحدة لإقتحام القائمة.

تابع لايف.. مشاهدة مباراة الشباب والوحدة "ميدو وعواد" دوري بلس ksa 1

وكان الحارس المصرى محمد عواد قد واصل تألقه مع الوحدة وساهم فى فوز فريقه على الرائد بنتيجة 3 – 1 فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى السعودى.

تابع لايف.. مشاهدة مباراة الشباب والوحدة "ميدو وعواد" دوري بلس ksa 1

واحتل محمد عواد في وقت سابق المركز الثانى فى قائمة الحراس أصحاب أفضل نسبة نجاح بالتصديات فى مسابقة الدوري السعودى بنسبة 75.5%، خلف فاروق بن مصطفى حارس الشباب القائمة بنسبة نجاح فى التصديات بلغت 82.8%.

تابع لايف.. مشاهدة مباراة الشباب والوحدة "ميدو وعواد" دوري بلس ksa 1

وكان محمد عواد انضم لصفوف الوحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من الإسماعيلى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.