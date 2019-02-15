انت الان تتابع تفاصيل خبر هل يغادر ميسي برشلونة؟.. رئيس النادي يجيب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 فبراير 2019 02:03 مساءً - أبدى رئيس نادي برشلونة الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو، ثقته بالتجديد لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، الذي ينتهي عقده مع الفريق الكاتالوني في عام 2021، بعدما مدّده في 2017.

وقال رئيس النادي الكتالوني في حديث إذاعي في إسبانيا: "ليو ميسي سيستمر معنا. هو لاعب (دائم) في هذا النادي والعلاقة ستسمر إلى الأبد".

ولم يعرف "البرغوث" في مسيرته الاحترافية فريقاً غير برشلونة؛ إذ نشأ في صفوف فئاته العمرية، وقاده منذ بدء مسيرته مع فريقه الأول، صيف العام 2005، إلى سلسلة ألقاب أبرزها 8 في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس إسبانيا.

وتابع بارتوميو عن ميسي، الذي عبّر سابقاً عن رغبته بإنهاء مسيرته مع فريق بداياته نيويلز أولد بويز الأرجنتيني، قائلاً: "ينتهي عقد ميسي بعد سنتين، لكن نظراً للطريقة التي يلعب بها سنحتفظ به سنوات عديدة".

وأضاف موضحاً: "ليو ذكي، يعرف كيف يقيّم الأمور. إذا شعر بالراحة سيقول لنا"، مؤكداً أنه "عندما يقرر سنجدد العقد".

ويقدّم ميسي مشواراً رائعاً هذا الموسم مع برشلونة؛ حيث سجّل 21 هدفاً في الدوري الإسباني، قبل أن يتعرّض لإصابة عضلية أثرت في مشاركته، في الأسبوع الماضي.

ويأتي تصريح بارتوميو بعد أسبوع من قوله، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن النادي الكتالوني بدأ التحضير لمرحلة ما بعد ميسي، مشدداً على ضرورة "تحضير الفريق للمستقبل".

تجدر الإشارة إلى أن الموقع الإلكتروني لبرشلونة أكد أن ميسي خاض حتى الآن 665 مباراة مع "البارسا"، أحرز خلالها 581 هدفاً، إضافة إلى 246 تمريرة حاسمة.