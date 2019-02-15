شكرا لقرائتكم خبر عن توابع باريس سان جيرمان تقلق أبناء سولسكاير والان مع التفاصيل

الخليج 365- مازالت توابع هزيمة باريس سان جيرمان الفرنسي والتي تعرض لها مانشستر يونايتد الأنجليزي في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد يوم الثلاثاء الماضي.

وشهد اللقاء طرد متوسط ميدان الفريق الفرنسي بول بوجبا وذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ليتأكد بذلك غيابه عن مباراة الإياب التي تقام على ملعب حديقة الأمراء يوم السادس من شهر مارس المقبل ليجد نفسه سولسكاير المدير الفني للمانيو أمام مهمة صعبة وهي تعويض غياب دينامو الفريق والمحرك الأول لخط الهجوم.

وفي تقرير مطول نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية اليوم الجمعة أكدت أن بوجبا مازال غاضباً من قرار الحكم بعد طرده لكنه قام بالإعتذار لزملائه خاصةً وأن غيابه عن لقاء الإياب يمثل لهم ضربة موجعة بسبب إعتمادهم الكبير عليه في إمدادهم بالكرات الطولية والتمريرات السحرية.

وأكملت الصحيفة في تقريرها أن بوجبا كان مذهول وأكد أن الالتحام لا يرتقي لدرجة الطرد لكنه يجب عليه أن يتقبل القرار كما أنه من المنتظر أن يقف داعماً للفريق الذي إنتظر منه المشجعين تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لربع النهائي بعد النتائج الإيجابية التي حققها سولسكاير في الدوري لكن دائماً ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.

ليبقى السؤال الاهم كيف يقدر سولسكاير على تعويض غياب بوجبا وتحقيق ما أشبه بالمعجزة للإطاحة بباريس ؟