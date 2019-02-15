شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة السعودي يفقد كاسونجو 3 أسابيع والان مع التفاصيل

أكدت التقارير الصحفية السعودية، على غياب اللاعب لكونغوليكاسونجو، مهاجم الزمالك المعار لنادى الوحدة السعودى، عن الملاعب لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الفحوصات الطبية التى خضع لها كاسونجو أثبتت إصابته بخلع فى مفصل الترقوة وهى الإصابة التى ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

ويحل الوحدة المحترف ضمن صفوفه الحارس المصري محمد عواد ضيفاً على الشباب في الخامسة والنصف مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

ويحتل الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي قبل إنطلاق منافسات الجولة برصيد 31 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز الرابع برصيد 34 نقطة.