شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يستعد للعجلات الحربية بمعسكر مغلق والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365- يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، لمواجهة الإنتاج الحربي، غدًا السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يختتم الفريق الأحمر تدريباته عصر اليوم الجمعة، استعدادًا ببمباراة، حيث من المقرر أن يُعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قائمة الفريق لمباراة الإنتاج، يعقبها الدخول فى معسكر مغلق.

ويتطلع الأهلي لاستعادة الانتصارات أمام الانتاج بعد الخسارة من سيمبا التنزاني عصر الثلاثاء الماضي في بطولة أفريقيا.

وعلى جانب متصل، ينتظم لاعبو الأهلي الذين شاركوا فى مباراة سيمبا التنزانى، التي أقيمت عصر الثلاثاء الماضى فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة.

وكانت مجموعة اللاعبين المشاركين فى مباراة سيمبا قد خاضت تدريبات استشفائية عصر أمس، الخميس، على هامش مران الفريق الجماعى، فى إطار برنامجهم الاستشفائى بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني الأخيرة وعقب العودة من تنزانيا.

واستقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، على منح صلاح محسن مهاجم الفريق الفرصة خلال مباراة الإنتاج الحربى المقرر إقامتها غداً من أجل زيادة الفاعلية الهجومية، خاصة مع تراجع مستوى بعض اللاعبين فى الهجوم بسبب الإجهاد وضغط المباريات.

وينوي المدير الفني للأحمر، تعديل طريقة اللعب للدفع بمهاجم صريح أمام الإنتاج من أجل تشكيل ضغط على دفاع فريق الإنتاج فى اللقاء وإحراز هدف مبكر يزيد من صعوبة المنافس، الذى يجيد اللعب بالطرق الدفاعية أمام الفرق الكبرى، بعدما شاهد مباريات الإنتاج أمام الأهلى والزمالك.

ويواصل ثلاثي الأهلي "أحمد فتحى ووليد أزارو وأحمد حمودى" اليوم تنفيذ برنامجهم التأهيلى للتعافى من الإصابة لتجهيزهم للمرحلة المقبلة، ووضع أليخاندرو مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى برنامجاً لكل لاعب من الثلاثى يسير على تنفيذه خلال هذه المرحلة من أجل تأهيله وإعلان جاهزيته.

ويعانى أحمد فتحى من الإصابة فى العضلة الأمامية، في حين يشكو أحمد حمودى من الإصابة فى أنكل القدم، كما يعانى وليد أزارو مهاجم الفريق من الإصابة فى العضلة الضامة.

ويختتم الأهلي عصر اليوم، الجمعة، استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها مساء غدٍ السبت على استاد بتروسبورت فى الجولة 22 من منافسات الدورى الممتاز.