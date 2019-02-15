انت الان تتابع بعد السقوط أمام حسين داي.. جروس ينفرد برباعي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

يعقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض، قبل مران الفريق اليوم الجمعة، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، ويستعد الزمالك لمواجهة ضيفه إنبي، الأحد المقبل، على ملعب بتروسبورت، في منافسات الجولة الـ22 من الدوري الممتاز (2018-2019)، ويخوض الفريق أول مران له، اليوم الجمعة، بعد الحصول على راحة من المران أمس عقب تعادله المخيب للآمال، أمام نصر حسين داي الجزائري بنتيجة (1-1)، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية (2018-2019).

واتفق السويسري مع الجهاز المعاون، على أن تكون الجلسة بشكل عام مع كل لاعبي الفريق، على أن ينفرد بجلسات خاصة مع بعض لاعبي الفريق كل على حدة خلال المران سواء عن طريقه أو من خلالهم، ويختص جروس، الرباعي محمود "كهربا" ويوسف "أوباما" ومحمود "الونش" وإبراهيم حسن، بجلسة خاصة منفردة مع الجهاز للحديث معهم من أجل