أحداث الخميس.. هدنة وتحقيق وسقوط وفوز باهت

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سحق بيراميدز لسموحة، وتمديد عقد سيميوني مع أتليتكو مدريد، وتحقيق الاتحاد الأوروبي في واقعة راموس، وسقوط أرسنال وفوز باهت للإنتر وتسجيل كوكا بالدوري الأوروبي

كان يوم أمس الخميس مليئا بالأحداث المثيرة التي هزت الساحة الرياضية، بعضها منتظر وآخر متوقع، وآخر جاء بشكل مفاجئ، من بينها إعلان الأهلي عن هدنة في أزمة مواجهة بيراميدز، وحسم التعادل الإيجابي موقعة الداخلية والجونة، ومواصلة المصري طريقه نحو المربع الذهبي بثنائية في المقاصة، وسحق بيراميدز لسموحة برباعية نظيفة في الدوري، وتمديد عقد سيميوني مع أتليتكو مدريد حتى 2022، وتحقيق الاتحاد الأوروبي في واقعة راموس أمام أياكس، وسقوط أرسنال وفوز باهت للإنتر وتسجيل كوكا في تعادل أولمبياكوس بالدوري الأوروبي، وفيما لي نستعرض أبرز تلك الأحداث.

الأهلي يعلن عن هدنة في أزمة مواجهة بيراميدز أصدر النادي الأهلي بيانًا للرد على إعلان لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين عن التعديل الجديد في مواعيد بعض مباريات الدوري الممتاز، وبطولة كأس مصر نظرا لإغلاق عدد من الاستادات التي ستستضيف بطولة الأمم الإفريقية، وإقامة مباراة الأهلي مع بيراميدز في دور الـ16 من

الأهلي يعلن عن هدنة في أزمة مواجهة بيراميدز

أصدر النادي الأهلي بيانًا للرد على إعلان لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين عن التعديل الجديد في مواعيد بعض مباريات الدوري الممتاز، وبطولة كأس مصر نظرا لإغلاق عدد من الاستادات التي ستستضيف بطولة الأمم الإفريقية، وإقامة مباراة الأهلي مع بيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.

وجاء نص البيان كالتالي: "النادي الأهلي وهو يقدر تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لحفظ حقوق كل الأطراف في أزمة تعديلات جدول الدوري وتحديد مواعيد جديدة لمباريات الكأس".

وأضاف: "العمل على التعاون بين كل عناصر المنظومة الرياضية من أجل المصلحة العليا للبلاد، يؤكد النادي أنه لم يتلق أية مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص تعديلات في جدول الدوري، أو مواعيد جديدة لمباريات الكأس، فضلًا عن أننا ننتظر ردًا من الاتحاد على أسباب تأجيله مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري ومعرفة الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الأهلي في الفترة القادمة، بعد إغلاق بعض الاستادات لتطويرها استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في يونيو المقبل".

واختتم: "النادي الأهلي، وهو يؤكد احترامه للمنـظومـة الرياضية، عندما يتلقى مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص ما سبق الإشارة إليه، سوف يتم دراسة الموقف كاملًا بما يحفظ حقوق الأهلي المشروعة والتي تتفق مع اللوائح والقوانين في كل المسابقات".

التعادل يحسم موقعة الداخلية والجونة في الدوري

تعادل نادي الجونة أمام نظيره الداخلية، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد كلية الشرطة بالعباسية، اليوم الخميس، وانطلقت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، وأحرز هدفي الجونة أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق، فيما أحرز هدفي الداخلية أحمد بحبح وحسام باولو.



حقق فريق المصري فوزا ثمينًا على نظيره مصر المقاصة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، سجل هدفي الفريق البورسعيدي، محمود وادي، وأوستين مامتشي، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 29 نقطة ويرتقي إلى المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد الفريق الفيومي بقيادة طلعت يوسف عند 31 نقطة في المركز الخامس.

بيراميدز يسحق سموحة برباعية نظيفة في الدوري

حقق فريق بيراميدز فوزًا كبيرًا على نظيره سموحة برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل رباعية بيراميدز محمود منصور مدافع سموحة بالخطأ في مرماه وجون سيفوينتي وعمر خربين من ركلة جزاء وعبد الله السعيد في الدقائق، 48 و57 و62 و94، ليرتفع رصيد بيراميدز إلى 45 نقطة، يحتل بها المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز التاسع.

كوكا يٌسجل في تعادل أولمبياكوس بالدوري الأوروبي

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق أولمبياكوس ونظيره دينامو كييف الأوكراني، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كارايسكاكيس، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي، وشهد اللقاء مشاركة المهاجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا أساسيًا منذ بداية المواجهة وحتى نهايتها، وسجل هدفًا رائعًا لفريقه، مسجلًا الهدف الثاني له في المسابقة الأوروبية هذا الموسم، والسابع في مختلف المسابقات منذ الانضمام لأولمبياكوس في بداية الموسم الحالي.

سيميوني يمدد عقده مع أتليتكو مدريد حتى 2022

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني، عن تمديد عقد مدربه دييجو سيميوني حتى عام 2022، ليواصل المدرب الأرجنتيني المغامرة مع الفريق، بعدما كان عقده ينتهي في 2020، ونشر النادي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن المدير الفني قام بتمديد عقده مع النادي، بعدما قدم مستويات جيدة مع الفريق منذ تولى المهام الفنية في عام 2011.

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فتح تحقيق مع سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد بسبب البطاقة الصفراء التي حصل عليها في مباراة أياكس أمستردام بذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، حيث نقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات راموس عقب نهاية المواجهة، قائلا: "سأكون كاذبًا لو قلت بأنني لم أتعمد الحصول على البطاقة الصفراء، لقد كانت النتيجة من صالحنا وكنت أفكر في ذلك"، لكنه عاد بعد ذلك وكتب على حسابه الشخصي بتويتر: "في المباراة هناك العديد من الأحاسيس، عليك اتخاذ القرارات في ثوان، أفضل ما في اليوم هو النتيجة، الأسوأ، هو عدم مشاركتي في الإياب".

وحصل راموس على بطاقة صفراء في اللحظات الأخيرة من لقاء أياكس أمستردام من أجل الإيقاف عن لقاء العودة وإلغاء كل البطاقات الصفراء التي حصل عليها ليبدأ من جديد في ربع النهائي بدون أي بطاقة.

ومع تضارب التصريحات، قرر الاتحاد الأوروبي فتح تحقيق في الواقعة، على أن يصدر قراره النهائي في الـ28 من شهر فبراير الجاري، وفي حالة إثبات تعمد راموس الحصول على بطاقة صفراء، يعاقب اللاعب بسبب "سوء السلوك".

وفقًا للائحة دوري الأبطال فإن تعمد الحصول على بطاقة صفراء يندرج تحت بند السلوك غير الرياضي وقد يتسبب في إيقافه مباراة أو مباراتين.

وحصل ريال مدريد على إخطار من الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في الواقعة، على أن يتم إصدار القرار النهائي مع نهاية كل مباريات دور الـ16 في 28 فبراير الجاري.

سقط فريق أرسنال الإنجليزي أمام نظيره باتي بوريسوف البيلاروسي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب باتي آرينا، ضمن ذهاب مباريات دور الـ32، من بطولة الدوري الأوروبي، وشهدت المباراة وجود الدولى المصرى محمد النني على دكة البدلاء.

أحرز هدف باتي بوريسوف، اللاعب دراجون في الدقيقة 45 من عمر المباراة، لتتأجل أمور التأهل إلى مباراة العودة والتي ستقام يوم 21 من الشهر الحالي على ملعب الإمارات.

وتعرض لاكازيت للطرد في الدقيقة 85 من المباراة بعد ضربه للاعب فيلبوفيتش مدافع نادي باتي بوريسوف، ويصعب الأمور على أرسنال الذي فشل في هز شباك النادي البيلاروسي حتى نهاية المباراة، وبهذه النتيجة يحتاج أرسنال إلى الفوز بفارق هدفين فى لقاء الإياب بلندن، لضمان العبور من هذا الدور وتفادي الحسابات المعقدة.

في ذات الجولة حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا صعبًا على نظيره رابيد فيينا النمساوي، بهدف دون مقابل، على ملعب أليانز ستاديوم، أحرز لوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة العودة يوم 21 من شهر فبراير الجاري، على ملعب جوسيبي مياتسا.