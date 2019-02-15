شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يعدد مزايا معسكر ماربيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بالمعسكر التدريبي الذي خاضه الفريق في مدينة ماربيلا الإسبانية، واستمر لأربعة أيام.

وقال «كلوب»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، إن الرحلة إلى إسبانيا شكلت فرصة جيدة لتوطيد العلاقة بينه وبين اللاعبين قبل المرحلة الهامة من الموسم التي يقبل عليها الفريق ويبدأها بمباراة بايرن ميونخ في أنفيلد الأسبوع القادم.

وعلى الرغم من برودة الطقس في ماربيلا، أكد يورجن كلوب أن الهدف من المعسكر، وهو تهيئة اللاعبين بدنيًا ونفسيًا للمرحلة المقبلة من الموسم، قد تم تحقيقه.



وأوضح: «لقد تدربنا بشكل جيد. نحن في حال جيدة الآن، ففي كرة القدم يجب أن يمتزج العمل الفني بالحماس والتهيئة النفسية الجيدة، عن طريق خلق جو من التنافس بين اللاعبين. هذه هي الطريقة التي ارتأيناها مناسبة للاستعداد للمرحلة المتبقية من الموسم، وليس فقط لمباراة بايرن، وهي مباراة هامة جدًا بكل تأكيد. بعد ذلك سنلعب ضد مانشستر يونايتد، وهو فريق قوي أيضًا، ثم بعد ذلك ستتوالى المباريات، لذلك كان علينا أن نخوض هذا المعسكر هنا».

من المعروف أن ليفربول يقوم بمثل هذه الرحلات بصفة إعتيادية لتقوية الروابط بين اللاعبين، بالإضافة للعمل على تهيأتهم نفسيًا وبدنيًا أيضًا من خلال التدريبات والمداورات والعمل الفني، ويرى كلوب أن تغيير الظروف والبيئة التدريبية للاعبين يساعدهم كثيرًا على التركيز والاستعداد بحماس لما هو قادم.



وأضاف المدير الفني الألماني: «بمجرد أن تستقل الطائرة، ينتابك شعور مختلف. نحن دائمًا قريبين من بعضنا البعض، لذلك قد يقول البعض: لماذا إذن تذهبون إلى مكان جديد لتكونوا قريبين من بعضكم البعض؟، ولكنني أعلم أن اللاعبون يقومون بأشياء مختلفة خارج التدريب، ونحن في الجهاز الفني لا يعنينا ما يفعلونه في أوقات فراغهم. نحن نتحكم بكل شئ هنا، وهذا أمر جيد. اللاعبون كذلك يستمتعون بوقتهم هنا، ونحن لسنا هنا لقضاء 3 أسابيع أو نحو ذلك، وإنما هم فقط 4 أيام. أردنا أن نعطي اللاعبين دفعة صغيرة إلى الأمام وتحميسهم للفترة القادمة، وأنا سعيد بما حققناه هنا. كنا ننتظر أن تكون الشمس ساطعة، فهذا يضفي جوًا جميلًا على التدريبات. لسوء الحظ هذا لم يحدث، ولكن ليس هناك مشكلة في ذلك وكل شئ على ما يرام».