شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجيب يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل محمد نجيب، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته. ويؤدي اللاعب جزءا تأهيليا في حمام السباحة في إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة. وكان نجيب قد أجرى جراحة غضروف الركبة، وينفذ برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة حتى إعلان جاهزيته للمشاركة في التدريبات والمباريات.

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