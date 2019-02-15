ريال مدريد يتصدر أغلفة الصحف الإسبانية

ركزت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الجمعة، على أزمتي ريال مدريد بعدما تأكد تعرض جاريث بيل للعقوبة بسبب الطريقة التي احتفل بها بهدفه أمام أتلتيكو مدريد، بالإضافة لإمكانية إيقاف سيرجيو راموس لمبارتين بعد اتهامه بالتعمد للحصول على بطاقة صفراء أمام أياكس.

وعنونت صحيفة "ماركا" وقالت: "راموس يبحث عن الفوضى".

وتابعت: "الاتحاد الأوروبي سيفتح تحقيقًا للكشف عن حقيقة تعمد قائد ريال مدريد للحصول على إنذار في مباراته أمام أياكس، ليضمن تواجده في ربع النهائي في حالة تأهل الفريق".

كما أبرزت إدانة رابطة الليجا احتفالية جاريث بيل أمام جمهور أتلتيكو مدريد في الديربي بالجولة الماضية، في "الليجا"، حيث من المتوقع أن يتم إيقافه عن المشاركة لمدة ستتراوح بين 4 أو 12 مباراة.

وعلى الجانب الأيمن نقلت جزء من مقابلتها مع لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني حيث صرح بأن الليجا لا يمكن أن تسيطر على الكرة في إسبانيا، كذلك مقابلتها مع جيرارد بيكيه نجم برشلونة التي أكد خلالها على قوة لاعبي التنس بالمقارنة بلاعبي كرة القدم.

وعلى غلاف صحيفة "موندو ديبورتيفو" جاء العنوان: "دي ليخت يعتمد على أومتيتي".

وأشارت الصحيفة، إلى أن انضمام ماتياس دي ليخت مدافع أياكس لبرشلونة، سيكون في حالة دخول صامويل أومتيتي لغرفة العمليات، كما وضعت إدارة الإدارة اللاعب الهولندي ضمن أولوياتها بعد المستوى الجيد الذي قدمه أمام ريال مدريد.

كما أبرزت الصحيفة تجديد أتلتيكو مدريد لعقد المدير الفني دييجو سيميوني حتى عام 2022.

وواصلت الحديث عن أزمات ريال مدريد الأخيرة وقالت: "التحقيق مع بيل وراموس.. لجنة المنافسة ستحدد مدة إيقاف بيل، والاتحاد الأوروبي يحقق في تعمد حصول راموس على بطاقة صفراء أمام أياكس".

فيما اهتمت صحيفة "سبورت" بالنسخة الأولى من حفل "Cule Del Ano" الذي نظمته داخل نادي برشلونة بحضور الرئيس جوسيب بارتيمو، وإيريك أبيدال السكرتير الفني، بالإضافة لرودريجو شقيق نجم البلوجرانا ليونيل ميسي.

وعلقت على موقف ثنائي الفريق الملكي وقالت: "عقوبات صارمة في انتظار راموس وبيل".

وفي الصفحة الأولى من صحيفة "سوبر ديبورتي" جاء العنوان "الفوز بها الآن".

وركزت الصحيفة على فوز فالنسيا على سيلتيك بهدفين نظيفين سجلهما ينيس تشيرشيف وروبن سوبرينو، في ذهاب دور الـ 32 بالدوري الأوروبي.