شكرا لقرائتكم كلوب يعدد مكاسب ليفربول فى إسبانيا قبل مواجهة بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح عن مكاسب الفريق من المعسكر التدريبي الذي أقيم على مدار الأيام الماضية بمدينة "ماربيلا" الاسبانية.

و يستعد ليفربول لمواجهة بايرن ميونخ الألمانى فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل بملعب "أنفيلد"، قبل أن يواجه مانشستر يونايتد فى مباراة الكلاسيكو بمسابقة الدورى الإنجليزى يوم 24 من فبراير بملعب "أولد ترافورد".

وقال يورجن كلوب فى تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول ""لقد تدربنا بشكل جيد، نحن في حال جيدة الآن، ففي كرة القدم يجب أن يمتزج العمل الفني بالحماس والحالة النفسية الجيدة عن طريق خلق جو من التنافس بين اللاعبين، هذه هي الطريقة التي وجدناها مناسبة للاستعداد للمرحلة المتبقية من الموسم، وليس فقط لمباراة بايرن ميونخ، وهي مباراة هامة جدًا بكل تأكيد، بعد ذلك سنلعب ضد مانشستر يونايتد، وهو فريق قوي أيضًا، ثم بعد ذلك ستتوالى المباريات، لذلك كان علينا أن نخوض هذا المعسكر هنا".

أضاف المدير الفني لنادي ليفربول "بمجرد أن تستقل الطائرة، ينتابك شعور مختلف. نحن دائمًا قريبين من بعضنا البعض، لذلك قد يقول البعض لماذا إذن تذهبون إلى مكان جديد لتكونوا قريبين من بعضكم البعض؟ ولكنني أعلم أن اللاعبون يقومون بأشياء مختلفة خارج التدريب، ونحن في الجهاز الفني لا يعنينا ما يفعلونه في أوقات فراغهم، نحن نتحكم بكل شئ هنا، وهذا أمر جيد، اللاعبون كذلك يستمتعون بوقتهم هنا ونحن لسنا هنا لقضاء 3 أسابيع أو نحو ذلك، وإنما هم فقط 4 أيام".

تابع يورجن كلوب "أردنا أن نعطي اللاعبين دفعة صغيرة إلى الأمام وتحميسهم للفترة القادمة، وأنا سعيد بما حققناه هنا، كنا ننتظر أن تكون الشمس ساطعة، فهذا يضفي جوًا جميلًا على التدريبات، لسوء الحظ هذا لم يحدث، ولكن ليس هناك مشكلة في ذلك وكل شئ على ما يرام".