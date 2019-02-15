شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يقود ماراثون للدراجات بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة، ماراثون الدراجات الذى نظمته الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عضو الغرفة التجارية الصينية ورئيس شعبة الدراجات بالصين ومجموعة من الشباب والفتيات وعدد من قيادات الوزارة، وانطلق الماراثون بمسافة حوالى 11 كيلو متراً من أمام كاتدرائية ميلاد المسيح وصولاً إلى مسجد الفتاح العليم.

وأكد الدكتور أشرف صبحى اهتمام الوزارة بنشر الرياضة بين الشباب والمواطنين، وجعلها أسلوب حياة من خلال الفعاليات والماراثونات والأحداث الرياضية التى يتم تنفيذها من خلال مديريات الشباب والرياضة فى جميع محافظات الجمهورية؛ تأكيداً على أهمية الرياضة فى حياة الإنسان، ودورها فى تنشئته بصورة إيجابية على الصعيد الصحى والبدنى.

ولفت الوزير إلى التنسيق مع الاتحادات الرياضية والمجموعات المهتمة بنشر رياضة الركض والدراجات فى تنفيذ الماراثونات الرياضية بمشاركة أعداد كبيرة من الشباب بصفة دورية، مشيداً بحجم المشاركة فى ماراثون الدراجات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن التنمية الرياضية يعد أحد المحاور الرئيسية التى تستهدفها الوزارة في تطوير قطاع الرياضة، ويتضمن تطوير أجندة التنمية الرياضية لتشمل جميع فئات المجتمع، وتنفيذ برامج تحسين النمط الصحي للمواطنين من خلال الممارسة الرياضية.

ووزع الوزير الجوائز على المشاركين فى ختام الماراثون، وعقب ذلك توجه إلى مسجد الفتاح بصحبة المشاركين لتأدية صلاة الجمعة.