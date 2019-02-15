فيديو وصور.. نجوم مصر فى الاسكواش أبطال الحملة الدعائية لأولمبياد باريس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان الاتحاد الدولي للاسكواش بالأبطال المصريين فى اللعبة خلال الفيلم الترويجى للحملة الدعائية لأولمبياد باريس 2024، والتى يسعى خلالها الاتحاد الدولى لإدراج لعبة الاسكواش كأحد الألعاب الأولمبية. ونشر الاتحاد الدولى للاسكواش فيلماً ترويجياً ومجموعة من الصور لأبطال اللعبة، حملت شعار "الاسكواش الذهبي"، كان من بينهم محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً حتى نهاية فبراير الجارى، ونور الشربيني المصنفة الثانية عالميا، ورامى عاشور أحد أساطير الاسكواش المصرى، وعمرمسعد.

رامي عاشور



طارق مؤمن

الشوربجي

نور الشربيني

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