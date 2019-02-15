شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يجدد الثقة فى العجوز.. وغزل المحلة يرفض استقالة خالد عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مجلس إدارة نادى بلدية المحلة الثقة فى أحمد العجوز، المدير الفني للفريق، ومعه كافة أفراد الجهاز المعاون، عقب التعادل مع الحمام المطروحى فى المباراة التى أقيمت فى الثانية والنصف عصر أمس باستاد الحمام المطروحى.

من جهته أكد حمادة علوى، مدير الكرة بنادى بلدية المحلة، أن أحمد العجوز المدير الفني للفريق مستمر مع الفريق حتي نهاية الموسم، مشددا على أن العجوز وجهازه الفنى قادرون على تحقيق حلم جماهير الفريق بالصعود للدورى الممتاز، مطالبا جماهير البلدية بالوقوف صفا واحدا خلف اللاعبين والجهاز الفنى من أجل الصعود للدورى الممتاز هذا الموسم.



على الجانب الآخر من المدينة العمالية، رفض مجلس إدارة غزل المحلة، برئاسة المهندس إبراهيم صادق، الاستقالة التي تقدم بها خالد عيد المدير الفني للفريق عقب التعادل مع دمنهور بهدف لكل فريق.



وشهدت جلسة إقناع خالد عيد بالبقاء علي رأس القيادة الفنية للفريق تواجد الرباعي طه السيد المدير الرياضي للناديوحسام عزو المشرف العام علي الكرة بالنادي ومجدي الالفي عضو مجلس الادارة ومحمد عبدالسميع عضو المجلس والذين نجحوا في اقناع خالد عيد بالبقاء علي رأس القيادة الفنية للفريق بعد تهديد محمد عبدالسميع عضو المجلس بالاستقالة من منصبه في حالة رحيل خالد عيد ليستجيب خالد عيد المدير الفني للمحلة لضغوط مجلس الادارة بالبقاء علي رأس القيادة الفنية للفريق بالقسم الثاني .