شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زى النهاردة الأهلي يمطر شباك الدراويش بسداسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأهلي والاسماعيلي، ليست مجرد مباراة في كرة القدم تترقب نتائجها جماهير القلعة الحمراء والصفراء، فيمكنك أن تتصفح من التاريخ ما تشاء عن مواجهات الفريقين التي طالما اتسمت بالإثارة والندية، سواء في فنياتها أو نتائجها، واليوم تحل ذكرى إحدى هذه اللقاءات الساخنة والتي نستعرضها في السطور التالية.

إذا كنت من مواليد مباراة الستة، التي سجلها المارد الأحمر في شباك الدراويش عام 1997، فأنت الأن بعمر الـ 22 عاماً، ربما لم تكن وقتها تدرك معنى هذه المباراة، والآن يمكنك أن تتابع معنا في ذكراها حوادثها المثيرة.

الحدث كان موسم 1996/1997، الأهلي يواجه الاسماعيلي في عقر داره بالإسماعيلية، في الدور الثاني من الدوري العام خلال كلاىسيكو خاص بين الأحمر والأصفر، أبناء صلاح سليم يقسون على الدراويش بسداسية نظيفة، سجلهم " محمود أبو الدهب و مشير حنفى و أحمد فليكس و سمير كمونة ووليد صلاح الدين وهشام حنفى".

محمود أبو الدهب هو أواحد من أفضل من أنجيتهم الكرة المصرية، في مركز الليبرو، إمتاز بالتسديدات الصاروخية بعيدة المدى التي تسكن شباك الحراس، وإفتتح أبو الدهب، سداسية الأهلي الشهيرة بشباك الدراويش بملعبهم، في موسم 1997 وتلاعب أبو الدهب بدفاعات الفريق الساحلي، وسدد صاروخاً أرضياً سكن شباك سيد السويركي،مع الدقائق الأولى من عمر لقاء الفريقين بالمسابقة المحلية خلال هذا الموسم.