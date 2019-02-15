شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الأهلي يستكمل برنامجه التأهيلي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواصل أحمد فتحي ووليد أزارو وأحمد حمودي، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، تنفيذ برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابة؛ لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

ووضع اليخاندرو مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، برنامجا لكل لاعب من الثلاثي يسير على تنفيذه خلال هذه المرحلة من أجل تأهيله وإعلان جاهزيته.

ويعاني أحمد فتحي لاعب الفريق من الإصابة في العضلة الأمامية، في حين يشكو أحمد حمودي من الإصابة في أنكل القدم، كما يعاني وليد أزارو مهاجم الفريق من الإصابة في العضلة الضامة.