شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نوح مديراً فنياً لمنتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة منتخب السويس برئاسة محمد أحمد هلال على التعاقد مع علاء نوح لتولى قيادة الفريق الأول بديلاً لوائل القبانى، الذى تمت إقالته بعد هزيمة السويس أمام شبين بالمنوفية بهدفيين مقابل لا شىء، أبقت ترتيبه الحادى عشر بجدول المجموعة الثانية بالقسم الثانى.

واتفق الطرفان على مدة التعاقد لنهاية الموسم المقبل والاستعانة بمخطط أحمال، ويجتمع مجلس الإدارة مع المدير الفنى الجديد غداً بمقر نادى منتخب السويس لاختيار الجهاز المعاون له.