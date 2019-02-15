شكرا لقرائتكم خبر عن أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم لاعبو الأهلي الذين شاركوا فى مباراة سيمبا التنزانى، التي أقيمت عصر الثلاثاء الماضى فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة.

وكانت مجموعة اللاعبين المشاركين فى مباراة سيمبا قد خاضت تدريبات استشفائية عصر أمس، الخميس، على هامش مران الفريق الجماعى، فى إطار برنامجهم الاستشفائى بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني الأخيرة وعقب العودة من تنزانيا.

ويختتم الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء غد السبت في الجولة 22 من منافسات الدورى الممتاز.