شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج: محمد صلاح قالى أنت ونور أشهر "كابل" فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البطل المصرى على فرج، لاعب الاسكواش والمصنف الأول عالمياً، كواليس مقابلته للنجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، على متن الطائرة المتوجهة إلى الامارات عقب مباراة مصر وتونس.

وقال فرج خلال ندوة الخليج 365، "كانت صدفة غريبة للغاية، كنت متوجهاً أنا ونور زوجتى للمشاركة فى بطولة هونج كونج الدولية، كان بعد مباراة التصفيات الأفريقية لكأس الأمم أمام تونس، على متن الطائرة قابلنا محمد صلاح وحرصنا أنا ونور على التقاط صورة معه ووقتها استقبلنا بترحاب شديد وقال لنا "أنتم أشهر كابل فى مصر"، ومحمد صلاح متابع جيد للاسكواش، وأتمنى أن أوجه له الدعوة لحضور إحدى المباريات، كما أن محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية الأسبق يساندنا مثلما حدث في بطولة قطر كلاسيك التي حصدت لقبها حيث تواجد تريكة في المدرجات لتشجيعي.

وتصدر على فرج التصنيف العالمى للاسكواش فى يناير الماضى، بعد تغلبه على منافسه محمد الشوربجي في المباراة التي جمعت الثنائي المصري بنهائي جي بي مورجان بالولايات المتحدة الأمريكية، وفاز بها فرج بثلاثة أشواط مقابل شوط .

وأنهى علي فرج هيمنة محمد الشوربجي على صدارة تصنيف الاسكواش لفترة زمنية بلغت 40 شهرا، وينتظر لاعب وادي دجلة الإعلان الرسمى عن صدارته لتصنيف الاسكواش في مارس المقبل بعد انتزاع نقاط بطولة ويندى سيتي من الشوربجى.