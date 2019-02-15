شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى يحسم موقف شيلونجو من مواجهة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة البلجيكى سيدومير، موقف المهاجم النامبيبى شيلونجو من مباراة النجوم اليوم.

وقال الدكتور صالح الشامى، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، إن الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الفريق وهدافه يعانى من التهابات خفيفة فى الركبة.

ولم يشارك هداف الدراويش فى مران الفريق الرئيسى أمس، الخميس، ضمن استعداداته لمباراة النجوم غداً السبت لحساب الجولة الــ22 بمسابقة الدورى المحلى.

وأضاف طبيب الدراويش، "شيلونجو خضع لبرنامج علاجى مكثف وسيكون جاهزا للمشاركة فى المران الختامى اليوم بشكل طبيعى، على أن يشارك فى اللقاء المقبل من عدمه، حسب رؤية المدير الفنى البلجيكى سيدومير يانيفسكى".