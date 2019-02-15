شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه مازيمبى الكونغولى بالبطولة الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يلتقى اليوم، الجمعة، فريق سلة سموحة مع نظيره BC مازيمبى فى إطار منافسات دور الـ 16 بالبطولة الأفريقية لأندية السلة، والتى تقام بمدغشقر .

ويقع سموحة ضمن فرق المجموعة الرابعة D من مجموعات البطولة، بجانب كلا من بترو اتليتكو الأنجولى، و BC الكونغولى، بالإضافة إلى كوسبين المدغشقرى .

وتضم قائمة الفريق خلال البطولة 12 لاعبا وهم وتضم قائمة الفريق فى البطولة كلا من تامر مصطفى ، شريف الدياسطى ، مروان سرحان ، و أحمد عزب ، و عمرعزب، أشرف ربيع، محمد القوصى، رؤوف الصفوانى، حمد فتحى، جيمس جيستس، أدموف ساكا بالإضافة إلى أوجستين اوكشن .

ويرافقهم أحمد عجلان رئيسا للبعثة ، أشرف توفيق مدير فنى ، أيمن مطراوى مدرب عام ، محمد رزق مدرب ، محمد جمال مخطط احمال ، بالإضافة إلى تامر جلال طبيب