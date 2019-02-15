شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. مواجهات قوية في الأسبوع الثالث للدوري المصري لكرة القدم الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الجمعة منافسات الأسبوع الثالث من دوري كرة القدم الأمريكية، والذي ينظمه الائتلاف المصري "EFAF"، للموسم الخامس على التوالي، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة ، بأحد أندية 6 أكتوبر .

ومن المقرر، أن يشهد الأسبوع الثالث لقاءين، حيث تجمع المواجهة الأولى بين فريقي الجزيرة ثاندر ونظيره كايرو هيل هوندز، فيما يلتقي كايرو ولفز مع نظيره إيجلز.

كان الأسبوع الثاني قد شهد فوز فريق الإيجلز على نظيره كايرو واريرز بنتيجة كبيرة وهي 41 - 6، فيما نجح التايجرز في قلب تأخره أمام نظيره الولفز، وفاز باللقاء بنتيجة 15 - 14. ويشارك في البطولة 8 فرق هي "كايرو ولفز- هيل هاوندز – كايرو واريرز – كايرو بيرز – تايجرز -ايجلز -الجزيره ثاندر- تاتينز ".