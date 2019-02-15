شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. مواجهات قوية في الأسبوع الثالث للدوري المصري لكرة القدم الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الجمعة منافسات الأسبوع الثالث من دوري كرة القدم الأمريكية، والذي ينظمه الائتلاف المصري "EFAF"، للموسم الخامس على التوالي، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة ، بأحد أندية 6 أكتوبر .
ومن المقرر، أن يشهد الأسبوع الثالث لقاءين، حيث تجمع المواجهة الأولى بين فريقي الجزيرة ثاندر ونظيره كايرو هيل هوندز، فيما يلتقي كايرو ولفز مع نظيره إيجلز.
كان الأسبوع الثاني قد شهد فوز فريق الإيجلز على نظيره كايرو واريرز بنتيجة كبيرة وهي 41 - 6، فيما نجح التايجرز في قلب تأخره أمام نظيره الولفز، وفاز باللقاء بنتيجة 15 - 14. ويشارك في البطولة 8 فرق هي "كايرو ولفز- هيل هاوندز – كايرو واريرز – كايرو بيرز – تايجرز -ايجلز -الجزيره ثاندر- تاتينز ".
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم .. مواجهات قوية في الأسبوع الثالث للدوري المصري لكرة القدم الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.