شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات من إدارة الزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مُحاسبة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق وبعض اللاعبين المقصرين داخل الأبيض بعد التعادل مع نصر حسين داى الجزائرى، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء على استاد برج العرب، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

أدى التعادل إلى تذيل الزمالك للمجموعة الرابعة بنقطة وحيدة وتصدر نصر حسين داى للمجموعة بـ4 نقاط وخلفه جورماهيا الكينى بـ3 نقاط وبترو أتلتيكو الأنجولى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، ولكن يتفوق الفريق الكينى بفارق الأهداف، ونستعرض فى ذلك تقرير خطوات المجلس الزملكاوى مع جروس.

الحديث مع المدرب حول طريقة إدارة المباريات والعدالة

مرتضى منصور رئيس الزمالك أعرب عن غضبه من الطريقة التى يدير بها السويسرى جروس مباريات الفريق الأبيض خاصة فى الاختيارات الخاصة بالتشكيل الأبيض فى ظل استمرار اعتماده على 3 أو لاعبين مستواهم منخفض منذ نحو 3 مباريات واستبعاد مجموعة أخرى من الحسابات الأساسية مثل أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الأبيض رغم إنه صاحب هدف الفوز فى مباراة النجوم الأخيرة بالدورى بعدما شارك كبديلا فى ذلك اللقاء لذلك يرى رئيس القلعة البيضاء إن هناك ظلم داخل الفريق ويفتقد المدرب السويسرى لتطبيق مبدأ العدالة فى الاختيارات لذلك يتعثر الأبيض فى بعض المراحل هذا الموسم مثل الخروج من البطولة العربية على يد الاتحاد السكندرى وفقدان 5 نقاط فى أول جولتين بدور المجموعات فى الكونفدرالية بعد الخسارة فى الجولة الأولى من جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين وخطف الفريق الجزائرى للتعادل مع الزمالك فى الدقيقة 90 فى موقعة برج العرب.

الخطوة الثانية.. الاستفسار عن جاهزية بعض العناصر

كما يرى منصور إن جروس يغتال بعض اللاعبين بإشراكهم رغم عدم جاهزيتهم مثل محمود حمدى الونش الذى تحمل جزء كبير من مسئولية الخسارة أمام جورماهيا فى ظل حالة عدم التوفيق التى كان عليها فى تلك المباراة ثم استبعده جروس من المشاركة أمام النجوم بالدورى ودفع بمحمد عبد الغنى ثم أعاده أمام الفريق الجزائرى رغم عدم وصوله للجاهزية الفنية اللازمة للمشاركة أمام نصر حسين داى بعد عودته عقب غياب دام عدة أشهر نتيجة الإصابة بتمزق فى العضلة الضامة لذلك سوف يستفسر المجلس عن مدى جاهزية اللاعب للمشاركة.

مرتضى منصور يُعاقب "أصحاب الكرة"

كما حرص رئيس الزمالك على التأكيد إن هناك محاسبة لبعض المقصرين داخل الفريق حيث رفض الكشف عن هويتهم ولكن وصفهم بأنهم يعتبرون أنفسهم أصحاب الكرة فى الفريق الأبيض وذلك لتصحيح المسار فى البطولة الأفريقية بخلاف التأكيد على مواصلة الانتصارات المحلية خاصة إن الفريق لديه مواجهة هامة مع إنبى بعد غد الأحد، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.