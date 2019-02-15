شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل اليوم معسكر الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الأهلي تدريباته عصر اليوم،الجمعة، استعدادته لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها غداً السبت في الدوري العام حيث يُعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قائمة الفريق لمباراة الإنتاج، يعقبها الدخول فى معسكر مغلق.

ويتطلع الأهلي لاستعادة الانتصارات أمام الانتاج بعد الخسارة من سيمبا التنزاني عصر الثلاثاء الماضي في بطولة أفريقيا.